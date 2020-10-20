【新股IPO】世茂服務873正招股　一手入場費17373元、集資最多101億元（第四版）

▲ 世茂服務一手入場費17373元。

世茂集團 （00813） 分拆旗下世茂服務 （新上市編號：00873） 獨立上市，世茂服務將於周二（20日）起至周五（23日）招股，世茂服務計劃發售5.88億股，集資最多101億元，招股價介乎14.8元至17.2元，一手（1000股）入場費17373元，預計10月30日掛牌。中金、摩根士丹利為聯席保薦人。

集團收入分別來自3大板塊包括，物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務，當中物管業務收入佔比最高。

點擊下圖查看世茂服務招股書重點

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

截至今年上半年，集團純利按年增1.25倍至2.45億元（人民幣，下同）；收入按年增85.1%至15.6億元。其中，集團的社區增值服務收入上半年按年大增2.5倍，至4.17億元，主要受惠於停車位銷售相關服務收入大幅增長。

於往績記錄期間，公司絕大部分物業管理服務協議就由世茂集團及世茂集團的合營企業及聯營公司所開發的物業而提供。

據世茂服務向港交所提交的申請文件，世茂服務計劃集資所得用於擴大業務規模、增加用戶及資產為核心的增值服務種類、以及用於改善訊息技術系統及智慧技術等。

據官網顯示，世茂服務的簽約管理面積逾1.2億平方米，覆蓋內地超過100個城市、近240萬業務及用戶。

（最新版本更新招股時間消息）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】合景悠活3913招股首日 半日孖展暫錄30億超購9.8倍（不斷更新）

【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元 未來第三方收入佔比升至四成

【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭今日通過香港IPO聆訊 預計美國大選後掛牌

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口｜https：//bit.ly/33SNrgW

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯：趙穎妍、陳華、謝卓榮