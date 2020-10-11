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【新股IPO】世茂服務已通過上市聆訊　集資78億元（第二版）

即市財經 20:52 2020/10/11

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外電報道，世茂服務將於周內衝關，計劃集資78億元。

世茂集團 （00813） 擬分拆旗下世茂服務獨立上市，並已於6月底向港交市提交上市申請。據外電報道指，世茂服務已通過上市聆訊，並於下周進行路演，預期集資10億美元（折合約78億港元）。中金、摩根士丹利為聯席保薦人。

集團收入分別來自3大板塊包括，物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務，當中物管業務收入佔比最高。

截至今年上半年，集團純利按年增1.25倍至2.45億元（人民幣，下同）；收入按年增85.1%至15.6億元。

據世茂服務向港交所提交的申請文件，世茂服務計劃集資所得用於擴大業務規模、增加用戶及資產為核心的增值服務種類、以及用於改善訊息技術系統及智慧技術等。

據官網顯示，世茂服務的簽約管理面積逾1.2億平方米，覆蓋內地超過100個城市、近240萬業務及用戶。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：趙穎妍

香港股票 經濟 香港交易及結算所有限公司 世茂集團（00813） 港元 美元 集資 IPO 分拆 香港

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