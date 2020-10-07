【外賣商機】食物外送業成疫下救星　為港次季經濟貢獻80億元

新冠肺炎疫情拖累本港經濟，令失業率一度增加。為維持生計，不少人則在疫情間轉職「步兵」從事外賣外送員。有報告則指出，食物外送行業在疫情期間對香港餐飲業所發揮很大的價值，為香港帶來更多就業職位及收益。

獨立專家機構凱投宏觀（Capital Economics）最新報告指出，平均有31%的餐飲從業員因餐廳提供外送服務而得以繼續工作，受惠於政府援助計劃而不致失業的則有43%。在4月至6月的疫情高峰期，外送服務估計保障了香港約48,000個職位，以餐廳夥伴的營業額計，外送服務亦貢獻80億港元收益。

以外送平台戶戶送為例，戶戶送今年為香港餐飲業提供逾3,500個職位，較去年增加67%。而自疫情爆發以來，已有約3,000間餐廳加盟戶戶送平台，藉提供外送服務增加收入。

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戶戶送香港區總經理羅家聰表示，在香港以至亞洲區內的新冠肺炎病例顯著減少的同時，本報告顯示了外送服務對保障就業和維持業務的重要性。外賣服務未來將成為餐廳業務不可或缺的一環，隨著越來越多市民希望留在家中或工作地點享受美食，外賣服務將有利於餐廳的發展，戶戶送將繼續支持餐廳完善外賣服務。

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責任編輯：蘇穎琪