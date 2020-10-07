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【日本疫情】疫情打擊日本經濟 逾6萬人受影響失業

環球政經 12:40 2020/10/07

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疫情重擊日本就業市場。據日本厚生勞動省估計，至10月2日為止，因新冠肺炎疫情而被解僱或停止僱用的人數達63,347人。在都道府縣之中，以東京都的失業人數最多，佔總逾25%。

在疫情之下，以製造業解僱最多員工，涉及11,072人；而餐飲業及零售業亦有分別逾一萬人及8,765人。

【日本疫情】JR東日本受疫情重創 本年度或轉蝕逾300億元【下一頁

在各都道府縣中，東京都的失業人數最多，達15,944人。而大阪府有6,108人，愛知縣有3,390人，神奈川縣有2,793人，北海道約2,433人。

【防疫販賣機】減少雙手接觸公用設施　日本飲品公司推腳踏式自動販賣機 詳細請看 [下一頁]

另外，日本總務省表示，截至8月失業率達3%，是近3年以來的高位。而求才求職比持續下降，由7月的1.08倍跌至8月的1.04倍，是自2014年來的新低。每100個求職者，只會有104個工作機會。

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撰文 : 趙家盈

日本 經濟

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