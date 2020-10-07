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【港股分析】遭大行剔出焦點股名單　高鑫今日急跌超過1成

股樓投資 16:55 2020/10/07

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內地商務部表示，今消費促進月活動進入衝刺階段，政府政策正在加碼，國慶長假首三日，各地實體商業客流顯著提升，消費需求迅速釋放。根據滙納科技數據，全國購物中心期內總客流數超過3億人次。長假首日日均客流與回暖率最高，旅遊熱點城市購物中心客流亦顯著增加，一綫城市如上海，北京的回暖率也達到85%以上。屬零售股的高鑫零售（06808）理應受惠，但股份今日低開後持續下挫，最終更跌逾11%收市，收報7.73元，創52周新低。

股價近期持續走弱，今日的急跌或與大行睇淡公司前景有關，瑞銀最新報告指，內地第二季起消費行為正改變，轉以社區為本的「新零售」模式，令綫下交易減幅超過預期，競爭加劇致盈利受壓，關注集團零售未來盈利能力的趨勢，並決定將其剔出該行亞太區焦點股份名單。

該行估計，公司今年下半年同店銷售會錄得低單位數下跌（對比今年上半年按年增長5.7%），基於租務收入及綫上的盈利能力預測下調。下調對公司今年至2022年每股盈利預測。報告又提到，股份自公布中期業績後，股價已大幅跑輸國指，現估值相當於預測明年企業價值對EBITDA的9倍，料潛在遭下調盈利預測因素，已反映在股價上。

瑞銀調低對股份投資評級，由原本「買入」降至「中性」，並將目標價大幅調低，由15.62元，下調至9.07元，與股份昨日（6日）收市價相若。或是股價今日回調的原因之一。

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記者：葉志偉

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