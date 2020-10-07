【新股IPO】先聲藥業展開IPO預演　擬集資39億

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【港股市況】恒生指數升111點企二萬四 蘋果下周發布會手機孖寶先炒上（不斷更新）
路透報道，內地生物化學制藥集團先聲藥業（Simcere Pharmaceutical）已經展開香港上市預演，計劃集資5億美元（39億港元）。早前市場消息指，集團引入多名投資者包括，尚嘉、皇景發展、復星實業、Palace Investments、InnoPharma、信銀香港及信銀SPC。聯席保薦人為摩根士丹利及中金。
先聲藥業曾於2007年美國紐交所上市，後於2013年退市。該公司主要專注戰略性治療領域包括腫瘤疾病（包括細胞治療領域）、中樞神經系統疾病、自身免疫疾病，其業務收入主要來自銷售藥品。
截至去年底，公司純利按年增36.8%至10億元（人民幣，下同）；收入按年增11.5%至50.4億元。
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編輯：陳華