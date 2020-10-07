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【特朗普確診】白宮群組再擴大 白宮高級顧問、海防隊高官確診

環球政治 12:00 2020/10/07

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【特朗普確診】白宮群組再擴大 白宮高級顧問、海防隊高官確診

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，白宮感染群組持續擴大。繼白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周一確診後，白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）亦宣布確診。此外，海岸防衛隊副司令拉伊（Charles Ray）亦確診，國防部多名高層都需要隔離。

米勒周二發表聲明證實自己確診，此前他已自我隔離5日，每日的檢測結果均呈陰性。米勒的妻子、副總統新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）早在5月已曾染疫。

白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖） 【下一頁】

特朗普稱新冠肺炎比流感致命性低 FB刪帖 【下一頁】

另外，美國國防部周二亦指，海岸防衛隊副司令拉伊確診。拉伊上周曾參與參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）。

國務部發表聲明指，為了謹慎起見，所有曾參與會議的人士，都需要在家自我隔離，包括美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）。

國防部又指，米利、陸軍參謀長、海軍參謀長和空軍參謀長的檢測結果均為陰性，亦未有出現徵狀，又強調不會影響軍事作戰準備和能力。

以下為需隔離的軍官名單
美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）
美軍參謀長聯席會議副主席海滕（John Hyten）
美國海軍作戰部長吉爾代上將（Michael Gilday）
陸軍參謀長麥康維爾上將（James McConville）
空軍參謀長布朗上將（Charles Brown）
海軍陸戰隊助理指揮官托馬斯（Gary Thomas）
太空司令部總司令雷蒙德（John Raymond）
國民警衛隊總司令霍坎森（Daniel Hokanson）
美軍網路司令部司令中曾根（Paul Nakasone）

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責任編輯：林嘉莉

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