【富可敵國】全球億萬富豪財富突破10萬億美元　內地富豪財富單年增71%

▲ 全球億萬富翁財富達到10萬億美元，創下歷史新高。

由瑞銀及羅兵咸永道（PwC）聯合發布的《2020年億萬富豪報告》（Billionaires Insights 2020），指今年4月到7月全球億萬富豪的總財富由8萬億美元增加至10.2億美元，創下歷史新高，增幅達27%，為近10年最快。另外，全球富豪期內捐款達到72億美元，亦創歷史新高。

內地富豪財富增7成 香港億萬富豪達65人

報告指出，自去年報告以來，中國內地億萬富豪的財富增長71%至1.7萬億美元，當中98%是白手興家。另外，香港的億萬富豪人數下降至65人，與長期平均數值相符。

新冠疫情期間富豪身家波動

新冠肺炎大流行在今年2月及3月令資產市場極為波動，全球億萬富翁的財富在2019年和2020年首四個月下跌6.6%至8萬億美元，跌幅達到5,640億美元，人數跌43人至2,058人。不過，醫療保健行業億萬富翁同期升10.2%，材料及房地產行業的億萬富豪財富則下跌17.8%及16.6%

受惠於各國推出救市措施，全球富翁的財富在4月至7月強力反彈，報告指，增長主要來自科技及醫療保健行業，兩個行業的億萬富豪總財富分別增長43%及50%，來自科技及醫療保健行業的億萬富翁數目亦急速增長，這是由於在新冠肺炎大流行期間，疫情為提供醫療、數字或其他技術解決方案的人帶來更多機會，相反傳統行業的億萬富翁財富受損，材料、房地產甚至金融業的億萬富翁財富增長甚至低於一成。報告同時預期這個趨勢或會持續一段更長時間。

從地區來看，亞太區億萬富豪在科技及醫療保健行業比例最高，達到8%，美洲為7%，歐洲、中東及非洲地區則為4%。

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編輯：謝克迪