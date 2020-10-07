【億萬富豪】億萬富豪疫情身家增幅10年最快　內地富豪財富4個月增41%

▲ 全球億萬富翁財富達到10萬億美元，創下歷史新高。

新冠病毒疫情令資本市場大幅波動，由瑞銀及羅兵咸永道（PwC）聯合發布的《2020年億萬富豪報告》（Billionaires Insights 2020）指出，資本市場4月見底後，今年4月到7月全球億萬富豪的總財富由8萬億美元增加至10.2億美元，創下歷史新高，增幅達27%，為近10年最快。

報告指出，亞太區億萬富豪於2019年至今年4月初股市波動時，整體財富僅跌2.1%，較歐洲中東非洲(EMEA)、美洲富豪跌幅為少，4月至7月間亞太區億萬富豪財富反彈36%，增加幅度較整體富豪平均更多。

內地富豪財富4個月增4成 香港億萬富豪達65人

有關報告統計全球43個市場，逾2000名身家逾10億美元的富豪，料已覆蓋全球億萬富豪的98%財富，今年因應疫情發展，報告調查範圍增加5個月至7月底。

報告指出，中國內地億萬富豪數目由去年389人增至415人，整體財富較2018年大增71%，達1.7萬億美元，而單計今年4月至7月已增加41%。

另外，香港的億萬富豪人數下降2人至65人，與長期平均數值相符。

全球範圍而言，全球億萬富豪最新達2189人，當中762人來自美國，中國內地富豪目前財富佔全球億萬富豪財富的17%，較2018年的11%大幅增加。

新冠疫情期間富豪身家少跌大反彈

新冠肺炎大流行在今年2月及3月令資產市場極為波動，全球億萬富翁的財富在2019年和2020年首四個月下跌6.6%至8萬億美元，以金額計達5,640億美元，人數跌43人至2,058人。

受惠於各國推出救市措施，全球富翁的財富在4月至7月強力反彈，報告指，增長主要來自科技及醫療保健行業，兩個行業的億萬富豪總財富分別增長43%及50%，來自科技及醫療保健行業的億萬富翁數目亦急速增長，這是由於在新冠肺炎大流行期間，疫情為提供醫療、數字或其他技術解決方案的人帶來更多機會，相反傳統行業的億萬富翁財富受損，材料、房地產甚至金融業的億萬富翁財富增長甚至低於一成。報告同時預期這個趨勢或會持續一段更長時間。

瑞銀財富管理：內地疫情反應快 明年料有更多富豪出現

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘指，對比起其他地區，中國對疫情反應較快，而且疫情加速了中國現有科技行業發展，所以中國地區財富增長較其他地區快。

他續指，新冠疫情下，內地億萬富翁投資策略分化，一派靜止觀望市場，另一派則積極投資香港及美國股票市場，回報甚高。

施德銘預測中國受惠於健康產業發展，即使目前有中美科技戰等不明朗因素影響，估計來年中國將會有更多億萬富翁。相比之下，香港傳統行業較多，在目前新興產業財富增長較快的大趨勢下，香港億萬富豪減少。

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記者：賴奕羚、謝克迪