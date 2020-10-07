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【港股分析】外圍因素有不確定性 大行睇恒指仍有望重返25000點

股樓投資 11:33 2020/10/07

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港股今年首三季下跌16.8%，單計第三季，指數跌近4%。此外，內地股市7月初急升後，近月反覆回落，已經由高位逾3400點，回落約6%。兩地股市近期表現麻麻，但光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基則認為，中港股市第四季有望齊齊迎來反彈，反而今年一直走強的美股，卻有機會出現波動。

光銀國際最新發表的第四季研究報告表示，隨著經濟活動重新開放，全球供應鏈開始恢復，股票市場估值有望回到正常水平。但疫情對公司收入的影響，加上美國總統大選及中美緊張局勢，仍會令市場出現波動。該行指，內地在防疫路上屬領頭羊，未來幾個季度有望繼續出現V班反彈，加上中央大力刺激內需，穩住工業生產及消費活動，將支撐各行各業復甦，令內地股市第四季在波動中持續向上。

【港股追蹤】房企續公布銷售數字 綠城增長繼續穩建，詳情請按見下頁

港股方面，該行認為隨著更多重量級新經濟股來港上市，將進一步提振市場氣氛，加上內地經濟出現強勁復甦，圍繞本港經濟的風險又不斷降低，將帶動港股向上，預測恒指第四季將在25000點至27000點波動（市盈率達10.5倍至11.5倍）；國企指數則會處於10000點至11200點之間（市盈率介乎8.5倍至9.5倍）。

光銀直言，疫情對傳統銷費和商業產生深遠影響，令電商及數字服務成大勢所趨，故看好「新經濟」基建的投資及相關主題，如涉及5G相關產業鏈的行業、人工智能、雲計算，生物科技股等將跑贏大市。另外，汽車及體育用品等非必需消費行業，也會因經濟活動重拾正常，而刺激消費勢頭，跑贏大市。

近期道指仍然處於28000點高位，不過光銀報告對美股前景保持觀望，指出當地疫情仍未平息，加上緊接著有總統大選，不確定性驟增，認為美國已經接近經濟衰退的底部，要回到疫情前水平將會是一段坎坷的長路，故預測當地經濟將繼續陷入停滯狀態，令股市反彈動力不足。

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記者：葉志偉

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