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【特朗普確診】拜登：如果特朗普仍感染　就不應進行辯論

環球政經 11:57 2020/10/07

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民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於周二（6日）表示，如果美國總統特朗普（Donald Trump）仍患上新冠肺炎，就不應舉行辯論。美國總統大選首場電視辯論於較早前舉行，而第二次辯論則預定於10月15日在邁阿密舉行。

【總統辯論】評拜登在任將有2億人死亡 特朗普：他戴著我看過最大的口罩：【下一頁

據CNN報道，拜登向記者表示，如果待朗普仍感染新冠肺炎病毒，就不應進行第二次辯論。「我認為，我們必須遵循非常嚴格的準則，有太多人受感染了，這是一個非常嚴重的問題。」拜登續稱，會根據遵守克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的指引和醫生的建議。特朗普早前在Twitter貼文表示，期待辯論舉行，並認為將會很精彩。

拜登說：「我期待能夠與他（特朗普）進行辯論，但我只希望遵循所有協定，這也是在當下必要的。」事實上，拜登也曾指責特朗普拒絕戴口罩和保持社交距離，「很多受感染的人也曾認為戴口罩和保持社交距離都無關痛癢，我認為他們都須為此負上責任。」

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責任編輯：黎淑雯

 

肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 民主黨 拜登 特朗普 診所 電視

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