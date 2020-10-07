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【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？

科技 11:11 2020/10/07

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除了傳聞中的新5G iPhone 12、平價iPhone 12 mini有可能會登場之外，果迷有否發現今次的蘋果官網邀請函上，還暗示推出甚麼新產品？

千呼萬喚的蘋果（Apple）新iPhone 12，終於宣布定在美國時間下週二（13日）上午10點，即香港時間週三（14日）凌晨 1 時發布。不過除了傳聞中的新5G iPhone 12、平價iPhone 12 mini有可能會登場之外，果迷有否發現今次的蘋果官網邀請函上，還暗示推出甚麼新產品？

如果透過 iPhone 或 iPad 開啟 Apple Event 頁面，就可以點擊藍蘋果 logo，開啟 AR （增強實境）彩蛋。而邀請函圖片可見，蘋果 Logo 圍繞著一圈又一圈的波紋，所以有估計指其代表聲波、音樂，即是可能與新 AirPods、智能揚聲器 HomePod有關。

    點擊圖片放大
    +2

【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】

【5G手機】5G手機預測：iPhone銷量有望成全球第二　華為市佔稱冠

而蘋果 Logo 亦有被圓形框起，所以被指與早前曾經在 iOS 13 程式碼中發現、同樣採用圓盤設計的 AirTags 有關連。綜合早前外媒消息，AirTags 為藍牙追蹤裝置，可與iPhone配對，幫助用戶追蹤隨身物品位置。

    點擊圖片放大

而是次的 iPhone 12 發布活動主題為「Hi， Speed」，所以外界估計是因為 iPhone 12 系列擁有5G版本或A14處理器，故特此強調「速度」。外媒《9to5mac》則指出，一圈圈的深藍色波紋，可能是指 iPhone 12 將有海軍藍此新色選擇，與Apple Watch 6 的藍色相近。

【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　

責任編輯：張寶燕

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