▲ 【美國大選】特朗普抱恙仍稱會出席辯論 惟拜登拒奉陪

新冠病毒疫蔓延美國政界，美國總統特朗普也確診感染新冠病毒，一度要送院治理。縱身體抱恙，特朗普堅持繼續出戰下周的第二場總統辯論。拜登反而有所保留，稱若特朗普新冠肺炎仍未痊癒，便不應進行辯論。

【美國大選】特朗普競選公關：拜登無染疫 欠親身經驗抗疫【下一頁】

【特朗普確診】支持者拒戴口罩 死心塌地聲援抱恙總統【下一頁】

可能要與染疫的特朗普同場辯論，拜登（Joe Biden）被記者問到是否感安全時，直言若特朗普（Donald Trump）新冠肺炎未痊癒，便不應進行辯論。拜登強調會跟隨醫生的建議作決定，跟足指引行事。

特朗普早前在twitter表明會出席辯論，但拜登卻似乎不願奉陪，為接下來的辯論活動日程帶來變數。生病的特朗普仍堅持迎戰，拜登身體健康反主動避戰，未知會否對選情帶來影響。

按疾控中心指引，新冠肺炎病人出現病徵後10日都能傳染疾病，若病情較重，這段時期可延長一倍，以拜登77歲高齡，較特朗普還要大3歲，一旦遭特朗普傳染，恐更加危險。

【特朗普確診】稱新冠肺炎比流感致命性低 FB刪特朗普帖【下一頁】

【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火【下一頁】

若特朗普及拜登的如期進行第二場辯論，防疫措施相信會有所增強，本周率先舉行的副總統辯論可作參考。因應白宮官員集體染疫，會場安排有變，屆時賀錦麗（Kamala Harris）及彭斯（Mike Pence）的距離由原計劃的7尺增至12尺，並有玻璃隔開2人。

責任編輯：林建忠

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動