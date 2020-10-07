▲ 【特朗普確診】稱新冠肺炎比流感致命性低 FB刪特朗普帖

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，特朗普周一出院返回白宮，繼續活躍於社交平台。特朗普在Facebook、Twitter撰文指新冠肺炎的致命性遠低於流感病毒。特朗普此帖文被Facebook刪除，而Twitter則禁止用戶轉發該帖文，稱此帖具誤導性。

特朗普撰文指：

「流感的季節快要到來，而每年有很多人，有時超過10萬人，在有疫苗的情況下死於流感。但我們會否因此封鎖國家？不會，因為大家已學會與流感病毒共處，正如大家都要學習與新冠病毒共處，遑論新冠病毒在大多數人口中，致命性遠低得多！！！」 （Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country？ No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!）

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白宮發布特朗普病情 7成美國人不信 【下一頁】

Facebook政策傳播總監斯通（Andy Stone）表示，因特朗普的帖文提及有關新冠肺炎的嚴重錯誤資料，因此將該帖文刪除。



Twitter 則稱該帖文「傳播具誤導性及潛在有害資訊」（spreading misleading and potentially harmful information），故將該帖文從主頁隱藏，需點擊警告提示才能看到。

這並非首次Facebook刪除特朗普的帖文，對上第一次是特朗普聲稱兒童對疫情幾乎完全免疫。

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責任編輯：林嘉莉