國泰裁員疑雲｜國泰城圍板改裝空勤人員集合處　國泰：為試行電子健康護照準備

國泰航空 （00293） 本季交代集團重組方案，內部員工近期屢流傳裁員相關安排，國泰多次向員工重申目前未有確實交代重組安排日期。國泰員工最新再流傳圖片，指出國泰城內的空勤人員集合處已經改裝，以圍板劃成獨立區域，並聲稱國泰會議室已經準備就緒，憂慮公司快將裁員。

國泰回應查詢時解釋，有關改裝是為試行「電子健康護照（CommonPass Digital Health Pass）」準備，現時已在圍板加上相關計劃的指示牌，釋除員工疑慮。

國泰航空、美國聯合航空將會率先以「電子健康護照」試營倫敦、香港、紐約、新加坡之間的航線，有關計劃由世界經濟論壇（WEF）、瑞士非牟利機構CommonPass倡導，讓跨境出行人士以資料保密方式申報新冠病毒檢測結果，而美國海關、疾病管制與預防中心（CDC）都會觀察試飛結果。

全球電子健康護照10月推出 國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行，詳情可見【下一頁】

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國泰內部通訊否認已有裁員方案 告誡「勿屈服於傳言」，詳情可見【下一頁】

國泰管理層多次強調，會重新檢視未來營運規模和方式，第四季會向董事會提交相關建議。隨國泰宣布，兩大航空業務國泰航空、國泰港龍航空不會申領第二輪保就業計劃後，外界預期國泰將裁減人手應對疫情挑戰。

圖解國泰最新營運困境

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高盛最新發布報告估算國泰重組方案可能涉及內容，包括預期國泰參考新加坡航空相若的削員幅度，減少約15%職位。以未申領保就業計劃的國泰航空、國泰港龍航空在港聘用約2萬人計，高盛所估計的削員將涉3000人。

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