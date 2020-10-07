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【特朗普確診】感染群組再擴大　特朗普高級顧問米勒確診

環球政經 11:14 2020/10/07

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新冠肺炎疫情持績，美國總統特朗普確診後，白宮的感染群組繼續擴大，除了白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）證實受感染外，特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）亦確診患上新冠肺炎。

【特朗普確診】感染群組擴大 白宮發言人麥克納尼確診：【下一頁

米勒表示，在過去5天也一直自我隔離，並每天接受病毒檢測，直至在周二時，證實對新冠肺炎病毒有呈陽性反應。白宮發言人Brian Morgenstern指，除了米勒，目前白宮未有新的確診個案。

此外，米勒妻子Katie Miller為副總統彭斯的新聞秘書，在數個月前曾確診患上新冠肺炎，於周二接受檢測時，則對病毒為呈陰性反應。

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責任編輯：黎淑雯

美國 秘書 疫情 特朗普 白宮 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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