【買樓理財】居屋樓價7年升1.16倍　私樓同期只升51%

以市值六折出售的新一期居屋，將於今晚（10月7日）七時截止申請。值得留意得是，居屋樓價升幅驚人，且比私人市場高。公開大學公共及社會政策研究中心發現，2013年政府實施「白居二」後，二手居屋樓價升約116%，而同期私樓樓價僅升51.4%，升幅相差逾一倍。

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研究中心追蹤50個最多未補地價成交的居屋屋苑（即居屋第二市場），記錄2013年「白居二」實施後，上述屋苑的成交價變化，從而編製「居屋公開價格指數」，並與私人市場作比較。研究發現，二手居屋價格升幅超越私人市場，短短7年間，升幅相差逾一倍。

值得留意的是，由於私人樓價指數包括豪宅單位，故研究團隊另參考差餉物業估價署數指，觀察實用面積低於752平方呎的樓價指數，發現「白居二」實施後，二手居屋樓價升幅仍高於私樓至少四成。

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公開大學人文社會科學院助理教授馬耀宗稱，「白居二」推出後，二手居屋樓價跑贏私樓，皆因多了綠表買家，而「白居二」買家則由私人市場轉到二手居屋市場，令需求增多，惟同期供應未有大增，故推高二手居屋價格。

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