iPhone 12敲定時間發布　最低價5030元有部？

Apple將於下周舉行發布會，雖沒有詳細說明，但如無意外，很大機會便是推出iPhone 12。於9月15日蘋果（AAPL）召開秋季新品發布會，庫克（Tim Cook）表示，該次發布會公布了iPad、Apple Watch等新產品，不過卻未見有新一代iPhone的蹤影，早前也有外界亦推測iPhone 12系列將推遲至10月發布。

【蘋果手機】傳iPhone12系列10月開售 料最低售價699美元：【下一頁】

據Apple向全球傳媒發出邀請函顯示，發布會將於北美太平洋時間10月13日早上10時（即香港時間10月14日凌晨1時），並於Apple Park舉行，有興趣人士則可在線上觀看。當中，英文版的發布會主題為「Hi, Speed」，而中文版的則為「真快，又要見了」。在邀請函的圖形來看，顏色以深藍色和橙色為主，更有4個不同大小的圓圈圍繞在蘋果的商標，有外界也推測這或許與將發布的新品有關。

早前，據外媒引述產業鏈最新消息稱，在今年10月正式發布的iPhone12系列，一共為四款5G手機。消息指，最低價格649美元（即約5030元）就可擁有一部iPhone 12 mini 5.4吋，以下為傳聞價格列表：

型號 容量／價錢（美元） iPhone 12 mini (5.4吋) 64GB ($649) 128GB ($699) 256GB ($799) iPhone 12 (6.1吋) 64GB ($749) 128GB ($799) 256GB ($899) iPhone 12 Pro (6.1吋) 128GB ($999) 256GB ($1099) 512GB ($1299) iPhone 12 Pro Max (6.7吋) 128GB ($1099) 256GB ($1199) 512GB ($1399)

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責任編輯：黎淑雯