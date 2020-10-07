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【阿里巴巴9988】業務新增四大亮點 大和上調阿里目標價至348元

股樓投資 10:51 2020/10/07

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再有大行看好阿里巴巴(09988)可見3字頭。大和發表報告表示，阿里現具4個亮點，包括預期阿里雲於2021年度扭虧為盈，菜鳥經營現金流亦將在同期轉正，螞蟻集團持股價值大增, 以及推出新舉措推動客戶管理收入（CMR）增長，該行認為阿里處於有利位置捕捉數碼化的機會，並預期2021年度收入及盈利可望進一步增長，將其目標價由294元上調至348元，並維持該股「買入」評級。至11時阿里報285.6元升2%。

【十一黃金周】內地餐飲股續落鑊 野村三大理由看好百勝再升近兩成  詳情請看[下一頁]

【大行點睇】獲瑞銀上調目標價4倍 比亞迪電子大升7%  詳情請看[下一頁]

大和指，基於阿里雲及菜鳥盈利改善，該行將阿里2021至2023年財年盈利預測上調2至5％，並估計阿里持股33％的螞蟻集團，其上市估值由1500億美元，升至2500億美元。　　

在CMR業務方面，大和指Super Recommendation和Super Videos等，約佔2021年度首季度客戶管理收入20％，預計全年CMR收入可按年增長28％，此外，阿里亦受惠於企業加速數碼化，以及在疫情後，客戶的消費行為模式改變。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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