【阿里巴巴9988】業務新增四大亮點 大和上調阿里目標價至348元

再有大行看好阿里巴巴(09988)可見3字頭。大和發表報告表示，阿里現具4個亮點，包括預期阿里雲於2021年度扭虧為盈，菜鳥經營現金流亦將在同期轉正，螞蟻集團持股價值大增, 以及推出新舉措推動客戶管理收入（CMR）增長，該行認為阿里處於有利位置捕捉數碼化的機會，並預期2021年度收入及盈利可望進一步增長，將其目標價由294元上調至348元，並維持該股「買入」評級。至11時阿里報285.6元升2%。

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大和指，基於阿里雲及菜鳥盈利改善，該行將阿里2021至2023年財年盈利預測上調2至5％，並估計阿里持股33％的螞蟻集團，其上市估值由1500億美元，升至2500億美元。

在CMR業務方面，大和指Super Recommendation和Super Videos等，約佔2021年度首季度客戶管理收入20％，預計全年CMR收入可按年增長28％，此外，阿里亦受惠於企業加速數碼化，以及在疫情後，客戶的消費行為模式改變。

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