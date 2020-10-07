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【香港經濟】香港9月PMI回升至47.7　就業增長6年半最高

即市財經 09:49 2020/10/07

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9月份就業職位為6月份以來首次錄得增長。

調查機構IHS Markit 發表，9月香港採購經理指數 （PMI），由8月44.0升至47.7，升7.7，為3個月最高，但仍低於50.0盛衰分界線。IHS Markit 首席經濟師Bernard Aw分析，香港私營經濟於第三季尾景氣雖然持續惡化，但業務量、銷售額和採購活動的跌勢已經減慢，悲觀情緒收至2019年6月以來最低，反映香港經濟於第三季尾正趨向穩定，但由於有效疫苗仍未推出，在未來數月內，新冠肺炎疫情仍然是企業需面臨的憂慮。

就業方面，9月份就業職位為6月份以來首次錄得增長，部分香港企業表示月內曾增聘人手，9月份就業增長為6年半以來最高，新增職位主要來自飲食業，電腦及資訊服務業等公司。

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編輯﹕賴奕羚

就業 指數 服務 銷售 採購 香港 PMI 新冠肺炎疫情

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