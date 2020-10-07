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【新股IPO】嘉和生物6998首掛升16.5%　1手賺1975元

即市財經 16:12 2020/10/07

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嘉和生物今日首日掛牌

新股嘉和生物 （06998） 今日首日掛牌，嘉和生物開報29.2元，較招股價24元高5.2元或21.7%，早段高見32.2元，其後升幅收窄，嘉和生物收報27.95元，升3.95元或16.5%，成交30.3億元。撇除手續費，嘉和生物1手500股帳面賺1975元。

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嘉和生物昨日暗盤向好，於富途暗盤交易場表現最好，嘉和生物高見45元，較招股價24元高87.5%，若高位沽出，一手500股最多賺10500元。嘉和生物暗盤最終於30元水平，一手帳面賺約4000元。

嘉和生物以每股24元定價，集資淨額26.94億元，香港公開發售共錄得49.15萬人認購，超額認購1246.52倍，1手中籤率3%，抽180手（90,000股）始穩獲1手。

【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 嘉和生物—B（06998）

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