【港股市況】恒生指數高開19點　阿里巴巴、美團點評升逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，押後至大選後才恢復商討，消息拖累道指跌375點。港股未太受消息影響，大市靠穩，恒生指數開報23999點，升19點。

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焦點新聞︰

iPhone12│蘋果下周二舉行發布會 iPhone 12勢登場 最平機款傳只售5000元

即市走勢︰

【09︰32】大市早段偏軟，跌約50點，報23929點。

【09︰27】經營HKTVmall的香港電視 （01137）低開6.8%，開報10.62元，成交253.8萬元。港視9月每月訂單總商品交易額（GMV）錄得4.78億，按年升1.05倍，惟按月跌10.8%；平均每日訂單GMV按年升1.04倍至1590萬元，但按月跌8.1%。

【HKTVmall】港視低開近7% 9月GMV按年仍升逾倍惟按月回落11%

【09︰20】恒生指數開報23999點，升19點，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 高開逾1%。嘉和生物 （06998） 首日掛牌，高開21.7%。

【新股IPO】嘉和生物6998首掛高開21.7% 1手賺2600元

【09︰13】即月期指開報23905點，跌46點或近0.2%。

【08︰59】恒指黑期跌約24點︳報23925點，道指期貨跌42點，報27658點。

【08︰00】滙豐 （00005） ADR折合報30.99元，跌0.06元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報533.29元，升5.79元或1.1%。

【07︰30】金管局繼周二港股時段收市後，今晨再承接2.55億美元沽盤，向銀行體系注資19.76億港元，香港銀行體系總結餘將增至2695.7億元。

【港滙強方】金管局今晨注資19.76億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】美股下跌，美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，押後至大選後才恢復商討，消息拖累美股尾段倒插，道指早段曾升逾200點，收報27772點，跌375點或1.34%；標指收報3360點，跌47點或1.4%；納指收報111154點，跌177點或1.57%。

港股ADR收報24009點，升28點或0.1%。恒指夜期升54點，收報24005點。

道指跌375點港股ADR升28點 原油價格升逾3%

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責任編輯︰梁浩碩