【港股市況】恒生指數升逾百點企二萬四　阿里巴巴升2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，押後至大選後才恢復商討，消息拖累道指跌375點。港股未太受消息影響，大市靠穩，恒生指數開報23999點，升19點。

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焦點新聞︰

iPhone12│蘋果下周二舉行發布會 iPhone 12勢登場 最平機款傳只售5000元

【香港經濟】香港9月PMI回升至47.7 就業增長6年半最高

即市走勢︰

【10︰12】高鑫零售（06808）跌半成，低見8.14元。高鑫零售遭瑞銀下調評級至「中性」，目標價削逾4成至9.07元。

【10︰05】中芯國際 （00981） 股價續升逾3%，高見19.36元。

【10︰00】舜宇 （02382） 升近3%，高見123.5元；瑞聲 （02018） 轉升1.2%，高見44.2元。

【09︰57】港股升幅擴大至逾100點，恒生指數升131點，報24112點。

【09︰54】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至2%，高見285.8元。ATMX其餘股份方面，騰訊 （00700） 升近0.9%；美團點評 （03690） 升1.7%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09︰51】大市轉升約20點，續於24000點水平爭持。

【09︰49】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 升近0.5%；中移動 （00941） 跌0.2%；騰訊 （00700） 升近0.5%；友邦 （01299） 跌近0.1%；港交所 （00388） 跌近0.3%。

【09︰46】蘋果將於下周二舉行發布會，舜宇 （02382） 升1.8%，高見121.8元；瑞聲 （02018） 跌0.3%，低見42.85元。

【09︰39】金價回落，招金 （01818） 跌3.8%；山東黃金 （01787） 跌2.7%；中國黃金國際 （02099） 跌1.3%；SPDR金ETF （02840） 跌1.9%。

【09︰37】高偉電子 （01415） 回吐逾8%，低見4.62元。

【09︰32】大市早段偏軟，跌約50點，報23929點。

【09︰27】經營HKTVmall的香港電視 （01137） 低開6.8%，開報10.62元，成交253.8萬元。港視9月每月訂單總商品交易額（GMV）錄得4.78億，按年升1.05倍，惟按月跌10.8%；平均每日訂單GMV按年升1.04倍至1590萬元，但按月跌8.1%。

【HKTVmall】港視低開近7% 9月GMV按年仍升逾倍惟按月回落11%

【09︰20】恒生指數開報23999點，升19點，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 高開逾1%。嘉和生物 （06998） 首日掛牌，高開21.7%。

【新股IPO】嘉和生物6998首掛高開21.7% 1手賺2600元

【09︰13】即月期指開報23905點，跌46點或近0.2%。

【08︰59】恒指黑期跌約24點，報23925點，道指期貨跌42點，報27658點。

【08︰00】滙豐 （00005） ADR折合報30.99元，跌0.06元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報533.29元，升5.79元或1.1%。

【07︰30】金管局繼周二港股時段收市後，今晨再承接2.55億美元沽盤，向銀行體系注資19.76億港元，香港銀行體系總結餘將增至2695.7億元。

【港滙強方】金管局今晨注資19.76億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】美股下跌，美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，押後至大選後才恢復商討，消息拖累美股尾段倒插，道指早段曾升逾200點，收報27772點，跌375點或1.34%；標指收報3360點，跌47點或1.4%；納指收報111154點，跌177點或1.57%。

港股ADR收報24009點，升28點或0.1%。恒指夜期升54點，收報24005點。

道指跌375點港股ADR升28點 原油價格升逾3%

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責任編輯︰梁浩碩