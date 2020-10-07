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【恒指夜期】恒生指數升262點企二萬四　手機孖寶炒上　夜期微升4點（不斷更新）

即市財經 18:07 2020/10/07

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港股市況不斷更新

美股下跌，美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，押後至大選後才恢復商討，消息拖累道指跌375點。港股未太受消息影響，大市靠穩，恒生指數開報23999點，升19點，其後升幅擴大至逾200點，企24000點水平，收復20天綫（約24041點）。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

iPhone12│蘋果下周二舉行發布會　iPhone 12勢登場　最平機款傳只售5000元

【涉抄日GAME】《原神》擊敗騰訊《絕地求生》成全球第二賺錢GAME　首周全球收入4.65億

【香港經濟】香港9月PMI回升至47.7　就業增長6年半最高

即市走勢︰

【18︰03】恒指夜期升4點，報24177點，低水66點。

【17︰16】恒指夜期報24196點，升26點，低水47點。

【16︰30】即月期指收報24173點，升222點或0.9%，低水70點。

【16︰10】恒生指數收報24242點，升262點。科指升2.2%，收報7494點。美團點評 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升近3%；舜宇 （02382） 升逾半成。

【16︰00】恒生指數U盤前升256點，報24237點。

【15︰35】中國有贊 （08083） 升近半成，高見1.78元。據聯交所最新資料顯示，大股東Ward Ferry於9月30日，增持中國有贊約1852.4萬股，每股作價1.5913元，涉資約2947萬元。

【15︰30】港股尾市升約210點，報24190點。

【15︰17】美團點評 （03690） 升幅擴大至4.4%，高見269.4元，成交44.7億元。

【15︰12】恒生科技指數升幅擴至2%，報7485點，當中以恒騰 （00136） 表現最好，股價升8.5%。

【14︰37】港股升逾200點，恒生指數升218點，報24199點。

【14︰18】阿里巴巴 （09988） 午後升3.2%，高見289元。

【14︰07】港股午後一度升幅擴大至逾200點，高見24218點，恒指最新報24167點，升187點。

【13︰12】美團點評 （03690） 午後升3%，高見265.8元。美團外賣公布《美團外賣國慶消費大數據》，10月1日至5日期間，熱門景區外賣單量按年增2倍。

【美團股價】美團外賣︰國慶景區外賣訂單量大增2倍　跑腿代排隊訂單增逾4倍

【13︰08】聚利寶 （08527） 乾升1.2倍，高見0.33元，成交2.9萬元。絲路能源 （08250） 公布，自去年11月28日至今年8月3日期間，通過其全資附屬公司越盛以場內交易方式，收購合共1011萬股聚利寶股份，平均價格為0.39至0.87元。

【13︰06】瑞聲 （02018） 午後抽升逾3%，高見45.2元；舜宇 （02382） 升逾4%，高見124.8元。

【13︰00】港股午後初段升約140點，報24120點。

【12︰00】恒生指數中午收報24091點，升111點。阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 升逾2%；蘋果下周二舉行發布會，手機孖寶炒上，舜宇 （02382） 升近4%；瑞聲 （02018） 升2%。

【11︰40】港股中午收市前升約110點，報24089點，企24000關及20天綫。

【11︰33】本港地產股向上，長實 （01113） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 分別升逾1%；恒地 （00012） 升0.4%；信置 （00083） 升0.1%。

【11︰26】創夢天地 （01119） 跌逾17%，低見4.08元。創夢天地擬發行2025年到期7.75億元有擔保可換股債券，年利率3.125厘。

【11︰14】明源雲 （00909） 升逾6%，破頂高見35.85元創上市新高。

【11︰00】大市升幅收窄至100點，報24080點。

【10︰53】世茂 （00813） 升0.3%。世茂計劃分拆世茂服務於聯交所主板上市。據IFR引述知情人士報道，公司尋求上市申請於本周內獲批，集資額或高達10億美元。

【10︰41】內銀股普遍逆市向下，建行 （00939） 跌0.2%，破底低見4.93元；中行 （03988） 跌0.4%，破底低見2.33元；農行 （01288） 跌0.4%，破底低見2.38元；工行 （01398） 則升0.5%。

【10︰34】恒生科技指數升1.3%，報7431點。

【10︰20】大市升幅擴大至近200點，高見24179點。

【10︰12】高鑫零售 （06808） 跌半成，低見8.14元。高鑫零售遭瑞銀下調評級至「中性」，目標價削逾4成至9.07元。

【10︰05】中芯國際 （00981） 股價續升逾3%，高見19.36元。

【10︰00】舜宇 （02382） 升近3%，高見123.5元；瑞聲 （02018） 轉升1.2%，高見44.2元。

【iPhone 12】iPhone 12下周強勢登場　蘋果概念股齊揚

【09︰57】港股升幅擴大至逾100點，恒生指數升131點，報24112點。

【09︰54】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至2%，高見285.8元。ATMX其餘股份方面，騰訊 （00700） 升近0.9%；美團點評 （03690） 升1.7%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09︰51】大市轉升約20點，續於24000點水平爭持。

【09︰49】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 升近0.5%；中移動 （00941） 跌0.2%；騰訊 （00700） 升近0.5%；友邦 （01299） 跌近0.1%；港交所 （00388） 跌近0.3%。

【09︰46】蘋果將於下周二舉行發布會，舜宇 （02382） 升1.8%，高見121.8元；瑞聲 （02018） 跌0.3%，低見42.85元。

【09︰39】金價回落，招金 （01818） 跌3.8%；山東黃金 （01787） 跌2.7%；中國黃金國際 （02099） 跌1.3%；SPDR金ETF （02840） 跌1.9%。

【金價走勢】金礦股齊挫　隔夜金價跌穿1900美元關口

【09︰37】高偉電子 （01415） 回吐逾8%，低見4.62元。

【09︰32】大市早段偏軟，跌約50點，報23929點。

【09︰27】經營HKTVmall的香港電視  （01137） 低開6.8%，開報10.62元，成交253.8萬元。港視9月每月訂單總商品交易額（GMV）錄得4.78億，按年升1.05倍，惟按月跌10.8%；平均每日訂單GMV按年升1.04倍至1590萬元，但按月跌8.1%。

【HKTVmall】港視低開近7%　9月GMV按年仍升逾倍惟按月回落11%

【09︰20】恒生指數開報23999點，升19點，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 高開逾1%。嘉和生物 （06998） 首日掛牌，高開21.7%。

【新股IPO】嘉和生物6998首掛高開21.7%　1手賺2600元

【09︰13】即月期指開報23905點，跌46點或近0.2%。

【08︰59】恒指黑期跌約24點，報23925點，道指期貨跌42點，報27658點。

【08︰00】滙豐  （00005）  ADR折合報30.99元，跌0.06元或0.2%。騰訊  （00700）  ADR折合報533.29元，升5.79元或1.1%。

【07︰30】金管局繼周二港股時段收市後，今晨再承接2.55億美元沽盤，向銀行體系注資19.76億港元，香港銀行體系總結餘將增至2695.7億元。

【港滙強方】金管局今晨注資19.76億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】美股下跌，美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，押後至大選後才恢復商討，消息拖累美股尾段倒插，道指早段曾升逾200點，收報27772點，跌375點或1.34%；標指收報3360點，跌47點或1.4%；納指收報111154點，跌177點或1.57%。

港股ADR收報24009點，升28點或0.1%。恒指夜期升54點，收報24005點。

道指跌375點港股ADR升28點　原油價格升逾3%

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責任編輯︰梁浩碩

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