▲ 【疫情焦點】全球累計逾3609萬確診 美國累計771萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月7日早上8時45分，全球累計36,091,194宗新冠肺炎確診病例，較上日增加187,186宗。累計1,054,453死亡個案，較上日增加3,528宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 29,775 7,718,268 215,817 意大利 0 330,263 36,030 西班牙 12,793 865,631 32,486 法國 11,447 675,736 32,383 德國 827 307,127 9,635 中國 7 85,489 4,634 香港 0 5,133（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩