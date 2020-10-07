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【疫情焦點】全球累計逾3609萬確診　美國累計771萬

即市財經 08:54 2020/10/07

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【疫情焦點】全球累計逾3609萬確診　美國累計771萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月7日早上8時45分，全球累計36,091,194宗新冠肺炎確診病例，較上日增加187,186宗。累計1,054,453死亡個案，較上日增加3,528宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 29,775 7,718,268 215,817
意大利 0 330,263 36,030
西班牙 12,793 865,631 32,486
法國 11,447 675,736 32,383
德國 827 307,127 9,635
中國 7 85,489 4,634
香港 0 5,133（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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