【疫情焦點】全球累計逾3609萬確診　美國累計771萬

上一篇文章
【新股IPO】嘉和生物6998首掛高開21.7% 1手賺2600元
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月7日早上8時45分，全球累計36,091,194宗新冠肺炎確診病例，較上日增加187,186宗。累計1,054,453死亡個案，較上日增加3,528宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|29,775
|7,718,268
|215,817
|意大利
|0
|330,263
|36,030
|西班牙
|12,793
|865,631
|32,486
|法國
|11,447
|675,736
|32,383
|德國
|827
|307,127
|9,635
|中國
|7
|85,489
|4,634
|香港
|0
|5,133（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】
責任編輯︰梁浩碩