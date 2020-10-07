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【科網壟斷】美國會報告批蘋果Google亞馬遜FB壟斷支配　建議立法「拆骨」

即市財經 10:41 2020/10/07

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【FAAG】美眾議院反壟斷報告　籲科技巨頭「拆骨」

美國眾議院司法委員會反壟斷小組發表報告，針對美國4大科技公司，即亞馬遜（美︰AMZN）、Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）、Facebook（美︰FB）及蘋果公司（Apple，美︰AAPL）的壟斷情況，批評這些科技龍頭濫用支配地位。報告中最嚴厲的建議是，建議國會考慮立法阻止這些公司擁有不同的業務類別，或導致相關科技巨頭分拆業務。

消息傳出後，亞馬遜股價跌3.1%，Facebook跌2.3%，蘋果跌2.9%，Alphabet跌2.2%。

報告將這些大型科技公司描述為數字經濟的看門人，可以利用市場影響力選擇贏家、輸家。報告又指，這些大型科技公司濫用支配地位來消除競爭威脅，不利創新、消費者選擇以及民主。

如果實行業務「拆骨」，可能會出現谷歌剝離YouTube，又或者Facebook對Instagram及WhatsApp進行剝離的情況。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 谷歌（美：GOOGL） Facebook（美：FB） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） 反壟斷

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