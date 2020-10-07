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【港股追蹤】房企續公布銷售數字 綠城增長繼續穩建

股樓投資 07:53 2020/10/07

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內地在後疫情時期加緊催谷經濟之餘，為避免企業爆煲，亦提出新政策管理。當中8月份對內房股的「三條紅綫」政策最為市場注目。發展商為避免負債過多，在上月「金九銀十」開始之際，各出其謀增加銷售，令多隻內房股上月銷售數字都顯著造好，最新一隻為今年跑贏行業股份的綠城中國（03900）。

公司昨晚（6日）發公告，公布9月份銷售數字，期內綠城集團（包括綠城中國連同合營及聯營公司）取得銷售6,321套，銷售面積達73萬平方米，月內銷售金額約201億元（人民幣，下同），銷售均價每平方米27,760元。

【港股追蹤】行業上月銷售強勁 大行睇好三隻內房股，詳情請按見下頁

總結今年頭九個月，綠城集團累計總合同銷售面積約771萬平方米，總合同銷售金額達1,607億元，按年增長30.4%。與8月份按年增長31.5%相比雖然輕微回落，但總算保住強勁增長。集團主席兼行政總裁張亞東早前表示，有信心完成今年合同銷售2,500億元的目標，現時已完成目標接近3分之2，相信公司在第四季賣樓情況有望繼續保持增速。

人民銀行及住建部8月份研究和落實以「三條紅綫」為標準對房地產融資的管理。三條紅綫分別是指：（1）剔除預收款後的資產負債率大於70%；（2）淨負債率大於100%；（3）現金短債比小於1倍。根據企業情况分為「紅、橙、黃、綠」四個級別，再實施差異化債務規模管理。綠區為全部合格，紅區則為全部不合格。

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記者：葉志偉

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