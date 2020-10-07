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道指跌375點港股ADR升28點　原油價格升逾3%

即市財經 07:30 2020/10/07

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道指跌375點港股ADR升28點　原油價格升逾3%

道指跌375點
美股下跌，美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，押後至大選後才恢復商討，消息拖累美股尾段倒插，道指早段曾升逾200點，收報27772點，跌375點或1.34%；標指收報3360點，跌47點或1.4%；納指收報111154點，跌177點或1.57%。

港股ADR升28點
港股ADR收報24009點，升28點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報30.99元，跌0.06元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報533.29元，升5.79元或1.1%。恒指夜期升54點，收報24005點。

原油價格升逾3%
挪威石油工人罷工，加上颶風接近墨西哥灣，支持油價表現，紐約期油收報40.67美元，升1.45美元或3.7%。布蘭特期油收報42.65美元，升1.36美元或3.3%。

美滙指數升近0.4%
特朗普叫停刺激方案談判，帶動避險需求，美滙指數升近0.4%，報93.85。歐元兌美元報1.1735；美元兌日圓報105.63。

美國10年期債息報0.74厘。

紐約期金跌0.6%
美元上升，拖累金價回落，紐約期金收報1908.8美元，跌11.3美元或0.6%。現貨金於1877美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 恒指夜期 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

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