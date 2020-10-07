【美股收市】紓困法案談判破裂 道指倒跌375點 納指挫1.6%

出院不久的美國總統特朗普，突然叫停與民主黨進行紓困法案談判，押後至11月3日大選後才恢復商討。消息拖累美股尾段應聲倒插，道指最多跌逾400點。

道指早段曾升逾200點，收報27772點，跌375點或1.34%；標指收報3360點，跌47點或1.4%；納指收報111154點，跌177點或1.57%。

特朗普於社交媒體發文，指民主黨國會領袖佩洛西(Nancy Pelosi)沒有誠意談判，已指示白宮代表即停磋商。

另外，聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟前景高度不確定，他敦促盡快推出更多財政政策，經濟復甦之路仍漫長，欠缺財政政策令經濟動力不足。他形容，若貨幣與財政政策雙管齊下直到經濟走出困局，屆時復甦動力將更強勁。。而對於市場風險，鮑威爾認為可分為兩項，分別為：（1）肺炎病毒捲土重來、（2）經濟增長放緩引發典型衰退。

個股方面，波音調低未來20年飛機需求預測，是自2009年金融危機以來，首度降低相關預測，股價下挫6.8%。

科技股捱沽，蘋果宣布10月13日將舉行發布會，市場預期支援5G的新iPhone將會登場，不過股價仍跌2.9% ; 亞馬遜挫3%，微軟、Netflix、Alphabet和Facebook跌幅都超過2%。

美滙指數回升，尾段上揚0.25%，報93.75。金價受壓，現貨金倒跌1.66%，報1881.4美元。

美國國內原油庫存低於預期，加上市場擔心颶風將對墨西哥灣的能源生產設施構成威脅，帶動油價收高。紐約期油漲3.7%，收40.67美元。倫敦布蘭特期油漲3.3%，收於42.65美元。

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責任編輯：柯志宏