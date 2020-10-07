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特朗普發文叫停紓困法案談判後　表態願簽署1.2萬億港元中小企、航空業援助

即市財經 11:13 2020/10/07

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特朗普在香港時間周三清晨宣布暫停與民主黨商議紓困方案

美國總統特朗普於香港時間周三清晨發帖文表示，拒絶民主黨的經濟刺激提案，稱將停止刺激方案談判直到大選後。受消息影響，美股尾段應聲倒插，道指跌逾300點，債息急挫。

特朗普於香港時間周三早上再發文指，參眾兩院應立刻通過250億美元航空公司支薪和1350億美元的中小企派支票保障方案，利用早前通過的保障法案（Cares Act）未動用資金支付，他會即時簽署。兩項內容合計涉資1600億美元，折合達1.2萬億港元。

特朗普於香港時間周三早上再發文指，願簽逾萬億港元航空公司、中小企救助內容

特朗普清晨時稱，眾議院議長佩洛西沒有誠意談判。特朗普在Twitter發文表示：「我已指示我的代表們停止談判，直到大選後，當我獲勝後，我們將立即通過一項主要的刺激法案，重點關注勤奮的美國人和小型企業。」

特朗普指責佩洛西要求獲得2.4萬億美元，用以資助經營不善、犯罪率高的民主黨州份，而這些錢與抗擊新冠肺炎無關，他又指共和黨提出非常慷慨的1.6萬億美元，稱佩洛西像往常一樣，沒有真誠地進行談判。

（第二版更新特朗普願支援航空公司、派支票方案）

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