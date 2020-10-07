【美股焦點】高盛據報擬削減合伙人數目 人數或為上市以來新低

▲ 高盛據報將減少新一屆合伙人數目。

外電引述消息指，美資投行高盛（美︰GS）的新一屆合伙人能會跌破60人，創下1999年公司上市以來的新低。高盛股價現升1.9%，報205.66美元。

據知情人士透露，晉升至公司最高級別的管理層的人數可能會跌破60人，遠低於2016年的84人。高盛行政總裁David Solomon先前表示，正在試圖限制合夥人的人數，。

合伙人的挑選過程包括各個部門高級別合夥人的輪番嚴格評估，晉升的決定一般在11月宣布。報道指，Solomon可能會把高級行政人員總人數控制在略高於400人，相當於每100名僱員1位主管。

高盛的一位代表不予置評。由於挑選程序的最後幾周競爭極為激烈，最終人數仍然可能有變。

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編輯︰侯景成