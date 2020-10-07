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【電子支付】FIS︰疫情下中港即時交易使用量急升 中國日均快速支付額逾3000億人幣

即市財經 02:29 2020/10/07

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FIS研究指出，疫情下中港的即時交易用量急增。

疫情下快速電子支付轉帳更為普及，本港9月轉數快交易額達1492.17億元。金融科技公司FIS（美︰FIS）最新研究指出，在新冠肺炎疫期間，中港兩地的即時交易額量齊升，中國內地的快速支付交易宗數大按年增115%，交易金額亦大增124%。

FIS的研究主要包括對今年4月及5月進行的實時支付數據進行分析，報告將「實時或快速支付」定義為資金從一個銀行帳戶轉移到另一個銀行帳戶，並且在一分鐘或更短的時間內確認付款。

報告指，香港的轉數快（FPS）系統在研究期間日均交易量達到163,149，而日均交易額突破26.3億元。中國內地的平均每日交易量為3830萬宗，每日平均交易額更達為3035億元人民幣。
 
據統計，並有6個國家的過去一年中處理的實時支付交易量增加了兩倍或更多，分別是：巴林（657％），加納（488％），菲律賓（309％），澳洲（214％），印度（213％）和波蘭（208％）。
 
FIS全球實時支付莱業務負責人Raja Gopalakrishnan表示，疫情下有需要的人即時拿到資金的重要性大大增加，無論是對於個人還是企業，都尤關重要。

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編輯︰侯景成

轉數快 新冠肺炎疫情 電子支付 Fintech

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