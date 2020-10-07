【新股IPO】嘉和生物6998首日掛牌 開巿報29.2元 較招股價24元升21.6%

嘉和生物（06998）今日掛牌，承接昨日暗盤表現造好，開市報29.2元，較招股價24元升21.6%；暫時高見29.8元，低位27.2元，9點35分報27.8元。

嘉和生物認購反應熱烈，公開發售錄超購1,246.52倍，凍結資金逾3,625.7億元，一手中籤率僅3%，需認購180手，即9萬股才能穩獲一手；該股以招股上限24元定價，聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、摩通及Jefferies。

是次集資所得，其中65%擬分配至主要產品，15%擬用於其管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備，10%擬用於為其藥物管線擴展提供資金，另外10%則用作一般企業用途。

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記者：張以正