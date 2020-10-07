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【新股IPO】嘉和生物6998首日掛牌 較招股價升16.5% 一手帳面賺1975元

股樓投資 21:35 2020/10/07

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嘉和生物（06998）今日掛牌，承接昨日暗盤表現造好，開市報29.2元，較招股價24元升21.6%；最高曾見32.2元，低位27.2元，收市報27.95元，升16.5%，以每手500股計，一手帳面賺1975元。

嘉和生物認購反應熱烈，公開發售錄超購1,246.52倍，凍結資金逾3,625.7億元，一手中籤率僅3%，需認購180手，即9萬股才能穩獲一手；該股以招股上限24元定價，聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、摩通及Jefferies。

是次集資所得，其中65%擬分配至主要產品，15%擬用於其管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備，10%擬用於為其藥物管線擴展提供資金，另外10%則用作一般企業用途。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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