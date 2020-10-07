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【上車客入市】海逸豪園2房劈價9%仍企硬千萬成交 業主持貨10年帳面賺1.1倍

股樓投資 02:25 2020/10/07

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疫情持續好轉，樓市氣氛更旺，上車客入市信心更強，日前海逸豪園錄得上車客斥資千萬元入市個案。


中原地產周德龍表示，海逸豪園本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價19,508元。屋苑近日錄得本月首宗兩房成交，單位為12座中層F室，實用面積541平方呎，為兩房間隔，望東南內園景。業主於8月份放售，原叫價1,100萬元，最後降價9%，以1,000萬元沽出，折合實用呎價18,484元。

【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%，了解按【下一頁


周德龍指，新買家為上車客，見疫情緩和，即積極議價入市，終成功購入上址自用。原業主於2010年7月以475萬元買入單位，持貨10年，是次沽貨帳面獲利525萬元，單位升值1.1倍。


位於紅磡海逸道8號的海逸豪園，由長江實業（01113）及中電地產合作發展，分別於1998至2002年期間入伙。項目分為五期發展，設有25幢住宅大廈，合共提供4,735個分層住宅。項目設有兩座合共20萬平方呎之住客會所，可算是區內最大型、規模最大的的會所，提供包括戶外園林式泳池、兒童泳池、 按摩池、室內泳池、桑拿及蒸氣浴室、健身室、戶外及室內哥爾夫球場桌球室、乒乓球室。

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程，了解按【下一頁


屋苑距離港鐵黃埔站約6至8分鐘步程，亦多條巴士及小巴路線，來往港九多處地方，交通尚算不俗。生活配套方面，屋苑自設30萬平方呎商場｢海逸坊｣，提供茶餐廳、教育中心、洗衣店及便利店等商戶，附近還有以中式庭園為設計概念、佔地約27萬平方呎的和黃公園。

 

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記者：陳詠妍

海逸豪園 紅磡 商場 疫情

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