【新股IPO】卓越商企6989今起招股　入場費1.08萬元 騰訊京東都入股

卓越商企服務 （新上市編號：06989） 接力招股，而且還吸引了騰訊（00700）和京東（）都入股。

該股是次計劃發行3億股，當中10%在港公開發行，集資額27.9億元至32億元。今日（7日）起至12日招股，19日上市，招股價介乎9.3元至10.68元，一手1000股，入場費約1.08萬元。

是次集資所得70%將用於業務擴展；10%用於發展資訊科技系統；5%用於升級設施；5%用於吸引及培育人材；10%用於一般企業用途。

卓越商企引入9名基石投資者，包括騰訊全資附屬公司Tencent Mobility、京東全資附屬公司Gorgeous Tulips、雪湖資本、3W Fund、奧陸資本、東方金融 （03958） 旗下基金GSC Fund 1及Vision Fund 1等，總計認購1.5億美元股份。Tencent Mobility及Gorgeous Tulips分別認購4500萬美元及2000萬美元。

招股文件所見，公司去年純利按年增42%至1.78億元（人民幣，下同）；收入按年增約5成至18.4億元。截至去年12月底，在27個城市擁有308個在管項目，總面積為2350萬平方米，其中總建築面積1140萬平方米的101個項目位於大灣區。

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記者：張以正