【美國大選】特朗普︰下周將出席第二場大選辯論

▲ 特朗普早前接受新冠肺炎治療，情況穩定。

美國總統特朗普早前染上新冠肺炎，雖然他的健康況穩定並已出院，但外界關注他能否如期出席接下來的總統大選辯論及其他競選活動。特朗普於社交媒體上發文指，他將出席下周與民主黨參選人拜登的辯論。

特朗普表示，他將會出席下周四（15日）舉行的辯論。此前拜登周曾表示，只要健康專家表示是安全的話，他願意參加預定的第二場電視辯論。

特朗普此前在馬里蘭州的軍方醫療中心接受新冠肺炎治療，他星期日曾短暫離開醫院，坐總統專車向支持者致謝惹來批評，其於周一離開醫院，但仍要接受抬療。

相關文章︰【特朗普確診】特朗普開市前再發Twitter：美國正學習與病毒共存 將不會停止運作

【特朗普確診】白宮醫生：特朗普達出院標準回家 惟尚未康復

【特朗普確診】拜登指若健康專家表示安全 願參與特朗普第二場辯論

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https://bit.ly/2EuPcIq

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成