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【美國大選】特朗普︰下周將出席第二場大選辯論

即市財經 01:08 2020/10/07

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特朗普早前接受新冠肺炎治療，情況穩定。

美國總統特朗普早前染上新冠肺炎，雖然他的健康況穩定並已出院，但外界關注他能否如期出席接下來的總統大選辯論及其他競選活動。特朗普於社交媒體上發文指，他將出席下周與民主黨參選人拜登的辯論。

特朗普表示，他將會出席下周四（15日）舉行的辯論。此前拜登周曾表示，只要健康專家表示是安全的話，他願意參加預定的第二場電視辯論。

特朗普此前在馬里蘭州的軍方醫療中心接受新冠肺炎治療，他星期日曾短暫離開醫院，坐總統專車向支持者致謝惹來批評，其於周一離開醫院，但仍要接受抬療。

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編輯︰侯景成

 

選舉 媒體 特朗普 拜登 美國民主黨 總統大選

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