【iPhone12】iPhone 12料將登場 蘋果確定下周二舉行發布會 最平機款傳只售5000元

市場期待已久的iPhone 12預計將於下周發場。蘋果（美︰AAPL）宣布，將於下周二（10月13日）舉行產品發布會，料新一代iPhone 12將正式推出。據早前外媒報道，預計4款iPhone 12的售價由介乎最便宜的649美元（約5000港元）至1399（約10800港元）不等。

蘋果料將發布4款iPhone 12，綜合市場傳聞各機款的售價如下

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發布會將於美國東岸時間下午1時，即本港時間周三（14日）凌晨1時開始，由新冠疫情持續，將採用線上直播方式進行。據報道，蘋果在媒體邀請函上以「Hi，Speed」為題，或暗示5G iPhone的傳言是真實的，因為5G可以為下載，流媒體遊戲和電影等事物提供更快的數據傳輸速度。

網上流傳iPhone 12外型

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蘋果通常會在9月份發布新iPhone，但蘋果此前曾警告稱，今年的新iPhone會推遲，這很可能是由於與冠狀病毒相關的生產延遲所致。

蘋果公司首席財務官Luca Maestri在7月份蘋果公司第三財季財報電話會議上曾警告推遲該計劃。

預計蘋果今年將發布4款新的iPhone 12機型，包括兩款常規iPhone 12和兩款iPhone 12 Pro機型，預計將採用新設計，並且在拐角處具有更銳利的邊緣，類似於的新款iPad Air和iPad Pro。

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編輯︰侯景成