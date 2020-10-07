【租金回報】藍灣半島持貨11年 放盤2小時即租出　 租金回報7.5厘 好過買滙豐

市區樓特別受租客歡迎，位處港島東的藍灣半島，近日有一個單位放租僅2小時，已獲承接租出，業主持貨11年，賺價又賺租，租金回報更達7.5厘，絕對抵過買滙豐。

中原地產藍灣半島第二分行分行經理冼子明表示，藍灣半島2房及2房半單位租盤短缺，新近錄得1宗租盤放盤短短2小時，即獲承租。

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租賃成交單位為藍灣半島9座中層E室，實用面積498平方呎，建築面積726平方呎，2房間隔及多用途房，附有全新裝修，最終以21,000元將單位租出，折合平均實用呎租42元。

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冼子明指，業主於2009年9月以335萬元買入單位，持貨11年，租金回報7.5厘。而據中原地產網資料顯示，現時藍灣半島平均成交呎價為17,752元，該2房單位現值約880萬元，現市值租金回報率約2.9厘。

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記者：李兆明