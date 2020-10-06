【美國經濟】鮑威爾︰財策力度不足 經濟復甦之路漫長

▲ 鮑威爾表示，當前美國的財政政策力度不足。

美國紓困談判至今仍未有實質進展。聯儲局主席鮑威爾出席活動時再度敦促會就紓困法案達成協議，他表示，經濟復甦之路仍漫長，欠缺財政政策令經濟動力不足。鮑威爾形容，若貨幣與財政政策雙管齊下直到經濟走出困局，屆時復甦動力將更強勁。

美股自3月低位以來大幅反彈，有分析認為聯儲局的量化寬鬆政策，是導致美股估值過高的推手。惟鮑威爾表示，聯儲局的工作是實現最大就業和價格穩定，資產價格並非考慮因素。

他表示，聯儲局不急於停止向經濟提供支持，現在還不是取消緊急貸款工具的時候。他表示，將在適當的時候取消緊急工具。

紓困法案或導致美國算赤字大幅增加，但鮑威爾認為，現在不是優先考慮預算問題的時候。當前情況持續的時間逾長，就逾有可能造成持久的損害。

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編輯︰侯景成