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【網絡熱話】港女「屈蛇」大酒店旗下半島　4人限聚變逾20人被逐　事主反省：自己太自私

即市財經 23:55 2020/10/06

分享：

多家酒店在疫情困擾下，均推租房優惠，令愈來愈多港人Staycation。而近日一單網絡熱話正正由酒店房間舉辦生日派對而起，大酒店 （00045） 旗下半島酒店更慘成其中一方主角。有港女網上聲稱欲在半島酒店套房舉辦生日派對，並邀請了20多位「Model同KOL朋友仔」出席，惟過程中被半島酒店職員以限聚為由要求離開。換言之，4人聚會上限最終演變成超過20人參與。

港女發文如下

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

事主形容與多位朋友慶祝生日是「公主夢成真」，可是她與朋友在保持「低音量」及地方整潔的前提下，酒店卻於晚上7點30分前已逐客，有關「嚴苛規則」令她美夢落空，表明「有錢都唔再光顧」。

「好多年都未試過發生甘（咁）Harsh（嚴格）既（嘅）情況。建議大家如果要舉辦Party就要放棄選擇呢度啦。」

不過，網民似乎未有附和事主，並謂酒店套房原本已有人數限制，反批事主做法自私；另外亦有網民指酒店套房一般並非舉辦派對之用，酒店有權按人頭向事主收取額外費用，並指20多人參與派對難控制低音量，反嘲「酒店就係怕你再嚟」。

港女事後在其IG發文，指經過反思後「覺得自己太自私，處事手法不夠成熟」。

「日後我會更加注意我的用詞和行為舉止，希望大家體諒。」

半島酒店現由在港上市的大酒店經營，該股今日（6日）收報5.98元，跌0.3%。

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編輯：傲龍天

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網絡熱話 KOL 香港股票 大酒店（00045） 疫情 酒店

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