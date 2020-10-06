【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求

▲ 螞蟻集團上市備受關注，有傳其要求投資說明為何應獲准參與IPO路演。

阿里巴巴 （09988） 同系的螞蟻集團上市在即，市場對於這次IPO期待已久。作為萬眾期待的新股，螞蟻集團選擇了不走尋常路，以罕見的「A+H同步上市」方式進行IPO。同時，螞蟻集團不止對保薦投行提出了種種「特殊要求」，更主動要求投資者說明為何自己應該獲准參加路演會議，盡顯其身價。

螞蟻集團對IPO路演採取了「嚴格管理」。據外電引述一位駐香港的基金經理表示，負責承銷螞蟻集團IPO的投資銀行告訴他，要先填寫一份一頁紙的文件，概略描述他對螞蟻集團這家公司的興趣，然後才被允許參加路演。

這位基金經理現時持有阿里巴巴的股份，他表示在香港其他任何IPO案例中，都未曾遇過這種情況。

事實上，一般企業上市進行路演時，對基金及各機構投資者從來都是來者不拒的，因為這些投資者作為「買方」手握資金，有較大的話語權。

今次螞蟻的IPO罕見地要求投資者「填表自薦」，意味着螞蟻集團不願失去IPO的主導權，並且不愁缺乏投資者或資金。要知道股東等同於企業的實益擁人。換言之，螞蟻集團不止是在挑選投資者，同時也是在揀「老闆」。

圖解螞蟻集團招股和業務重點

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承銷工作切割分配 投行亦感困惑

螞蟻不止對作為「買方」的投資者有要求；作為「賣方」的投資銀行，亦要面對一些不尋常的安排。報道指，螞蟻要求投行個別員工簽下個人保密協議，並將承銷工作切割給數家投行分別負責，導致沒有任何一家投行了解整個IPO過程全貌。

雖然投行接下承銷任務後，簽署保密協議（NDA）是慣例，但很少有企業會要求投行的個別人員也要簽保密協議。另外，上市企業通常會安排一家投行作為主要承銷商，而主要承銷商通常會參與整個IPO過程，方便統籌大局，但螞蟻卻沒有遵從這些傳做法。

報道稱，螞蟻集團極不尋常的IPO安排過程，與阿里巴巴的做法一脈相承。

阿里巴巴2014年進行規模250億美元的IPO時，亦選擇將IPO工作切割開來，這樣就沒有一個外部顧問能掌握整個IPO過程全貌。之後，阿里巴巴去年在香港第二上市時，也要求投行人員簽署個人保密協議。

此外，螞蟻集團亦希望主要承銷商不要參與競爭對手的IPO計劃。外電消息稱，中信證券在獲准參與螞蟻的上市交易之前，已經退出螞蟻的競爭對手、京東集團 （09618） 旗下京東數科的IPO交易。

據報道，螞蟻集團的做法確實引起了一些投行人員的困惑。據稱部分參與此次IPO的一些銀行先前並不知道，螞蟻IPO的香港部分將不會有基石投資者，導致銀行要臨時改變其推銷方式。

螞蟻集團香港IPO的保薦機構包括中金公司、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利；而在上海科創板的IPO則由中金公司和中信建投證券領銜。

上市申請快速獲批惹爭議

根據交易所公開披露的信息，螞蟻IPO僅用了24天就在上海證券交易所過會，而9月份獲批的多數IPO申請案，大約需要4個月的時間。

香港交易所對螞蟻IPO的審核已進行了約一個月的時間。根據交易所公開的資料顯示，在9月獲得批准的其他上市案的平均審核時間約為4個月。而消息人士曾表示，螞蟻集團預計將在10月底上市。

前銀行界人士、現為亞洲資本市場顧問的Philippe Espinasse指出，對於規模如此龐大的交易，嚴格管控上市流程有好處。

報道亦引述獨立評論人士Fraser Howie指出，IPO獲批的速度反映的是交易對內地和香港的重要程度，但也可能給投資者帶來問題。Howie形容，這種現象是「一個壞信號」。

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編輯︰侯景成