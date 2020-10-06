【HKTVmall】港視9月GMV按年仍升逾倍　惟按月回落11%

▲ 港視9月每月訂單總商品交易額（GMV）錄得4.78億，按年升1.05倍，惟按月跌10.8%。

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 公布9月份營運數據。港視9月每月訂單總商品交易額（GMV）錄得4.78億，按年升1.05倍，惟按月跌10.8%；平均每日訂單GMV按年升1.04倍至1590萬元，但按月跌8.1%。

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香港電視9月份平均每日訂單數量達3.3萬張，按年升1.03倍，按月微升0.3%；平均訂單值按月跌8.2%至483元，按年則升1.3%。期間，應用程式及網站月活躍用戶分別為137.8萬及150.7萬。

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綜觀今年首9個月數據，港視4月起每日訂單總商品交易額及總商品交易額均出現按月回落，但自7月下旬第三波疫情爆發，7月GMV現年內新高，8、9月份又重新錄得按月回落。

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編輯：袁諾曦