【特朗普確診】特朗普開市前再發Twitter：美國正學習與病毒共存　將不會停止運作

▲ 特朗普昨日（5日）已出院

美國總統特朗普上周確診「中招」後，昨日經已出院。他今日（6日）於美股開市前，更在自身Twitter上發文，指即使流感季節即將來臨，並有機會令感染者死亡，但美國不會因而停止運作（Are we going to close down our Country？ No），皆因大眾已學習了如何與病毒共存，正如大眾亦正學習與新冠肺炎共存。

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特朗普在Twitter上表示，美國國內每年都有不少人死於流感，而即使流感已有疫苗出現，部分年份死亡人數亦超過10萬人，但大眾已學會如何與病毒共存，故美國並沒因此而停止運作，而大眾亦正學習與新冠肺炎共存。

事實上，特朗普成為確診者後，近日已不斷在Twitter上發表與病毒有關的言論，例如昨日預告出院的Twitter發文上，亦籲大眾「不如懼怕新冠肺炎」，又指自己較二十年前「感覺更佳」。

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編輯：莫亦熙