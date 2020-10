【特朗普確診】特朗普開市前再發Twitter：美國正學習與病毒共存　將不會停止運作

▲ 特朗普昨日(5日)已出院

美國總統特朗普上周確診「中招」後,昨日經已出院。他今日(6日)於美股開市前,更在自身Twitter上發文,指即使流感季節即將來臨,並有機會令感染者死亡,但美國不會因而停止運作(Are we going to close down our Country? No),皆因大眾已學習了如何與病毒共存,正如大眾亦正學習與新冠肺炎共存。

特朗普在Twitter上表示,美國國內每年都有不少人死於流感,而即使流感已有疫苗出現,部分年份死亡人數亦超過10萬人,但大眾已學會如何與病毒共存,故美國並沒因此而停止運作,而大眾亦正學習與新冠肺炎共存。

事實上,特朗普成為確診者後,近日已不斷在Twitter上發表與病毒有關的言論,例如昨日預告出院的Twitter發文上,亦籲大眾「不如懼怕新冠肺炎」,又指自己較二十年前「感覺更佳」。

