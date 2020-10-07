【基金專訪】瑞銀資管：中資股升勢急　買國債對沖（附股票持倉）

▲ 股票配置中，Plebani較鍾情A股，皆因內地疫情較為穩定，對外圍股市走勢的敏感度亦比H股及ADR低

環球股市上月起持續震盪，惟中國股市表現卻相對「硬淨」，例如標指跌近4%期間，MSCI中國指數卻僅跌2.9%，反映資金未大幅轉淡。值得注意是，瑞銀中國股債基金卻因應中資股升勢甚急，遂採平衡策略，同予股債「中性」評級，並增持內地國債以對沖風險。

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管理上述瑞銀中國股債基金的瑞銀資產管理投資方案投資組合經理Gian Plebani接受本報專訪時表示，中資股3月中下旬起已隨外圍顯著反彈，復甦速度更較其他市場更快，直到5月期間，「我們認為風險資產估值已漸見合理，但同時市場仍有很多風險，所以開始為投資組合對沖風險，並增持內地在岸債券及現金比例」。



截至8月底，上述基金股票、債券比例大致平衡，比例為48.7%與45.5%，另外現金水平約5.8%。股票配置中，Plebani較鐘情A股，皆因內地疫情較為穩定，對外圍股市走勢的敏感度亦比H股及ADR低，且A股市場由散戶主導，「他們持股時間很短，意味A股市場甚受投資情緒左右，而市場氣氛近月顯著改善，帶動股市反彈」，故以三至六個月角度計，他戰術性（tactically）看好A股。



基金現時A股持倉比重為13.6%，Plebani稱相關比例在基金歷史中已屬較高比例配置，其中熱門A股貴州茅台（滬︰600519）更是基金第四大股票持倉（見表）。

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記者：莫亦熙