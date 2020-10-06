【美股焦點】Logitech盤前跌逾6% 蘋果停售第三方品牌耳機喇叭

▲ 蘋果停售第三方品牌音響產品，拖累Logitech股價急跌。

蘋果（美︰AAPL）宣布，將停止在出售競爭品牌的耳機及音響產品。生產眾多蘋果周邊產品的電子配件公司Logitceh（美︰LOGI）股價受累，盤前挫6.5%，報80.77美元。分析認為，蘋果此舉可能是為了AirPods Studio鋪路。

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消息指蘋果AirPods Studio將在2020年底之前推出，預計AirPods Studio將採用網狀耳墊，外殼由金屬和皮革組成。

Logitceh生產了大量iPad鍵盤、Apple pencil等蘋果周邊產品，這些產品在蘋果的官網上亦有出售。據外媒報道，在蘋果的美國Apple Store上輸入Sonos、Bose等品牌時已無法找到任何結果，搜索Logitech時則僅出現了鍵盤保護套、攝像頭等非音響類產品。

有傳蘋果已要求Apple Store實體商店必須在近期內將店內架上其他品牌的耳機、喇叭產品下架。

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編輯︰侯景成