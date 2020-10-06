【英國疫情】疫情脫歐腹背受敵 約翰遜：「新冠肺炎無損我魅力」

▲ 英國首相約翰遜闢謠，自信道：「新冠肺炎無損我魅力！」

英國受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情和脫歐議題夾擊，政府班子應是忙得不可開交。面對脫歐反對派稱英國首相約翰遜經歷確診新冠肺炎一役，今不如昔；他趁機闢謠，自信道：「新冠肺炎無損我魅力！」

約翰遜在保守黨的視像會議上致辭提到，政府班子夜以繼日謀求對策，對抗新冠肺炎：

「我不知道你們如何，但我是受夠了這病毒，不只是攻擊人們，還有我們國家最美好的東西，如酒吧、俱樂部、足球、戲劇，以及所有人與人之間來往的八卦、陪伴和愛，令我們的經濟具有創造力。」 （I don't know about you, but I have had more than enough of this disease that attacks not only human beings but so many of the greatest things about our country - our pubs, our clubs, our football, our theatre and all the gossipy gregariousness and love of human contact that drives the creativity of our economy.）

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約翰遜早前曾確診新冠肺炎，是首位確診新冠肺炎的國家領袖，更一度在深切治療部留醫，情況嚴峻。會議上，他否認反對派對他大病後的指控：

「我最近聽到很多不知所謂的消息，談及患上新冠肺炎一役後，掠奪了我的魅力。很明顯這是胡說八道，是政治宣傳的煽動，是來自那些不想這個政府成功、希望我們暫停脫歐以及所有其他承諾的人。」 （I’ve heard a lot of nonsense recently about how my own bout of COVID has somehow robbed me of my mojo.And of course this is self-evident drivel, the kind of seditious propaganda that you’d expect from people who don’t want this government to succeed, who wanted to stop us delivering Brexit and all our other manifesto pledges.）

他承認，因自己的肥胖問題，令他確診新冠肺炎後，治療和痊癒都比較困難，但大病後，他保持健康飲食和運動，已成功減去26磅。

約翰遜指，疫情令英國人民失去太多，又揚言，英國將戰勝疫情，重建更強大的經濟（build back better）。

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責任編輯：葉芷樺

