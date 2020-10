【英國疫情】疫情脫歐腹背受敵 約翰遜：「新冠肺炎無損我魅力」

英國受新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情和脫歐議題夾擊,政府班子應是忙得不可開交。面對脫歐反對派稱英國首相約翰遜經歷確診新冠肺炎一役,今不如昔;他趁機闢謠,自信道:「新冠肺炎無損我魅力!」

約翰遜在保守黨的視像會議上致辭提到,政府班子夜以繼日謀求對策,對抗新冠肺炎:

「我不知道你們如何,但我是受夠了這病毒,不只是攻擊人們,還有我們國家最美好的東西,如酒吧、俱樂部、足球、戲劇,以及所有人與人之間來往的八卦、陪伴和愛,令我們的經濟具有創造力。」

(I don't know about you, but I have had more than enough of this disease that attacks not only human beings but so many of the greatest things about our country - our pubs, our clubs, our football, our theatre and all the gossipy gregariousness and love of human contact that drives the creativity of our economy.)