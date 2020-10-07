【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】

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【每日焦點】華為發布智能新品港開賣日子、價錢 8成半港人批政府創科支援不足
Apple（蘋果）終於更新，千呼萬喚的iPhone 12將於美國時間下週二（13日）上午10點，即香港時間週三（14日）發布。預計iPhone 12將是Apple第一個系列提供四款機型，並提供橫跨三種尺寸的產品。iPhone 12 Pro兩個型號將成為首批配備類似於近期iPad Pro機型上的LiDAR感測器的iPhone。
iPhone 12系列亦是第一款搭載5nm製程晶片A14的機體，亦是首批配備6GB記憶體的iPhone。早前天風證券分析師郭明錤就指，Apple不會提升iPhone 12售價，因為即使Sub-6與mmWa（毫米波）的成本分別為75至85美元與125至135美元，Apple的策略希望在不損害用戶體驗的同時，降低零件成本，因此將不再配備充電器及耳機。
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而開發者早前已從iOS 14系統原始程式碼中發現，Apple應該不會在今年的iPhone 12中附贈有線EarPods耳機。
綜合各種傳聞的iPhone 12配置及價錢如下：
iPhone 12 Mini
|64GB
|iPhone 12 Mini (5.4吋)
|649美元（約5029港元）
|128GB
|iPhone 12 Mini (5.4吋)
|699美元（約5417港元）
|256GB
|iPhone 12 Mini (5.4吋)
|799美元（約6192港元）
iPhone 12
|64GB
|iPhone 12（6.1吋）
|749美元（約5804港元）
|128GB
|iPhone 12（6.1吋）
|799美元（約6192港元）
|256GB
|iPhone 12（6.1吋）
|899美元（約6967港元）
iPhone 12 Pro
|128GB
|iPhone 12 Pro（6.1吋）
|999美元（約7742港元）
|256GB
|iPhone 12 Pro（6.1吋）
|1099美元（約8517港元）
|512GB
|iPhone 12 Pro（6.1吋）
|1299美元（約10067港元）
iPhone 12 Pro Max
|128GB
|iPhone 12 Pro Max（6.7吋）
|1099美元（約8517港元）
|256GB
|iPhone 12 Pro Max（6.7吋）
|1199美元（約9292港元）
|512GB
|iPhone 12 Pro Max（6.7吋）
|1399美元（約10842港元）
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責任編輯：李彥煒