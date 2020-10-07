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【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】

科技 00:16 2020/10/07

分享：

千呼萬喚的iPhone 12將於美國時間下週二（13日）上午10點，即香港時間週三（14日）發布

Apple（蘋果）終於更新，千呼萬喚的iPhone 12將於美國時間下週二（13日）上午10點，即香港時間週三（14日）發布。預計iPhone 12將是Apple第一個系列提供四款機型，並提供橫跨三種尺寸的產品。iPhone 12 Pro兩個型號將成為首批配備類似於近期iPad Pro機型上的LiDAR感測器的iPhone。

iPhone 12系列亦是第一款搭載5nm製程晶片A14的機體，亦是首批配備6GB記憶體的iPhone。早前天風證券分析師郭明錤就指，Apple不會提升iPhone 12售價，因為即使Sub-6與mmWa（毫米波）的成本分別為75至85美元與125至135美元，Apple的策略希望在不損害用戶體驗的同時，降低零件成本，因此將不再配備充電器及耳機。

＞＞＞【5G手機】5G手機預測：iPhone銷量有望成全球第二　華為市佔稱冠

＞＞＞【5G電話】中階LG K92 5G手機搶先網上曝光　機身配四鏡頭相機

而開發者早前已從iOS 14系統原始程式碼中發現，Apple應該不會在今年的iPhone 12中附贈有線EarPods耳機。

綜合各種傳聞的iPhone 12配置及價錢如下：

iPhone 12 Mini

64GB iPhone 12 Mini (5.4吋) 649美元（約5029港元）
128GB iPhone 12 Mini (5.4吋) 699美元（約5417港元）
256GB iPhone 12 Mini (5.4吋) 799美元（約6192港元）

iPhone 12

64GB iPhone 12（6.1吋） 749美元（約5804港元）
128GB iPhone 12（6.1吋） 799美元（約6192港元）
256GB iPhone 12（6.1吋） 899美元（約6967港元）

iPhone 12 Pro

128GB iPhone 12 Pro（6.1吋） 999美元（約7742港元）
256GB iPhone 12 Pro（6.1吋） 1099美元（約8517港元）
512GB iPhone 12 Pro（6.1吋） 1299美元（約10067港元）

iPhone 12 Pro Max

128GB iPhone 12 Pro Max（6.7吋） 1099美元（約8517港元）
256GB iPhone 12 Pro Max（6.7吋） 1199美元（約9292港元）
512GB iPhone 12 Pro Max（6.7吋） 1399美元（約10842港元）

＞＞＞【5G晶片】高通Snapdragon技術大會傳12月1日舉行　料推5G高性能旗艦級處理器

責任編輯：李彥煒

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