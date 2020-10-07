【疫市求生】MegaBox推1折感謝祭　料人流營業額增雙位數

▲ MegaBox於本月9日起，推出「周年1折感謝祭」。

新冠肺炎疫情較7、8月時放緩，商場人流和商舖生意漸有起色。MegaBox高級總監文靜芝表示，該商場主攻本地客，故影響不大，首8個月個別類別的銷售，更有10至20%增長；最受影響的食肆生意，亦自限聚令放寬至4人後，按月回升3至4成。

文靜芝直言，在上周三起客戶已「蠢蠢欲動」，加上9月起開始陸續復課，商場配合家長需要為小朋友添置開學用品準備「back to school」等優惠，9月平均消費金額約1,600元。她形容是一支強心針，該團隊更有信心推出其他活動，例如較去年延長1個月的「周年1折感謝祭」。

▲ MegaBox高級總監文靜芝表示，商場主攻本地客受影響不大，首8個月個別類別更有10至20%增長。（MegaBox提供）

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感謝祭同期推首個BB展

該商場在本月9日起，舉行為期兩個月的周年1折感謝祭，今年首次新增家居、電子產品以外優惠，並劃分4個階段進行，涵蓋家居、電子、時尚和美食等範疇。她指出，疫情爆發至今，灣仔會展仍未能舉辦BB展，故將聯同場內商戶在10月尾推出首個BB展。

該商場為了避免大量人群聚集，是次繼續按商戶推出優惠，即不同店舖有不同優惠時段；同時派出人手，協助疏導個別商戶排隊的人流。

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她稱，商場主攻本地客生意，5月購物優惠反應熱烈，加上今年消費者因疫情在家時間很長，消費意欲漸增。由於去年10月銷售較淡靜，故預計推出感謝祭後，能帶動場內人流和營業額按年有雙位數字增長。她更估計，每位客戶在活動期間，平均花費1,500至2,000元。

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MegaBox出租率達99% 擬引入新商戶吸客

至於租務方面，文靜芝透露出租率達99%，今年有超過10間新店開張，目前更成功與8至9成商戶洽談續租。而租金亦有加有減，會視乎個別商戶情況作出租金調整。

她稱，最近進行的調查發現，該商場主打30至45歲客群，大部份更有子女，故商場未來引入新的特色商戶時，會多加配合，如考慮引入銷售健康產品或從事烘焙班等的商戶，迎合客人新需求。

場內加強防疫措施 消毒機械人定時清潔

該商場為在新常態下經營，採取一系列的防疫措施。文靜芝透露，今年年頭至今斥約7位數字採購防疫產品，並加強場內防疫措施，例如安裝扶手的扶手帶消毒機、全場廁所增設「沖廁水殺菌系統」，以及讓全自動清潔消毒機械人定時清潔等。

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記者：馬意文