【新股IPO】新加坡政府投資公司GIC傳斥逾10億美元認購螞蟻集團新股

螞蟻集團招股在即，市傳的消息亦愈來愈多。消息指，新加坡政府投資公司GIC計劃斥資超過10億美元認購螞蟻集團的上市股份。此前傳出除了GIC之外，淡馬錫基金亦計劃認購。

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螞蟻集團正計劃於香港與上海兩地上市，計劃集資超過350億美元。另稍早前有指，中國社保基金將成為螞蟻IPO的基石投資者，投資集團於上交所上市的股份，不過螞蟻發言人對此不予置評。

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記者：張以正